اليمن... طيران التحالف يقتل ويصيب 23 من جنوده بالخطأ

قال مصدر عسكري تابع للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن ثلاثة من قادة قوات التحالف لقوا مصرعهم بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين إصابات مابين متوسطة وحرجة، نتيجة قصف الطيران السعودي - الإماراتي موقعهم في نهم بطريق الخطأ .

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الإثنين، أن طيران التحالف قام بطريق الخطأ بقصف تجمع لقوات هادي في إحدى التجمعات وأمطرهم بوابل من القنابل والمتفجرات ما أدى لمقتل 3 قادة وجرح 20 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن القادة الثلاثة القتلى هم، العميد محمد الحاوري عمليات اللواء 133، الدكتور عبد الله عابد ركن توجيه اللواء 133، إبراهيم العزوة أركان الكتيبة الرابعة.

يشار إلى أن مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، قال إنهم قاموا بعملية نوعية على مواقع لجنود التحالف بمديرية خب والشعف في الجوف.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين 26 فبراير/ شباط، أن العملية نتج عنها مقتل وإصابة عدد من جنود التحالف.

ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير آلية محملة بالجنود بواسطة عبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، مشيرا إلى أن التفجير أدى إلى مصرع طاقمها.