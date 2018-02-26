قوات الرئيس هادي تعلن تقدمها جنوب الحديدة

صنعاء — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن الجيش حقق اليوم الإثنين، تقدما كبيرا على عدة محاور باتجاه مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة، عقب استكمال السيطرة على كافة المناطق والمزارع المحيطة بمدينة حيس.
ولفت الجيش اليمني إلى أن الغارات خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما أعطبت أسلحة ومعدات قتالية.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من 8 ملايين شخص مهددون بالجوع.
وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله" دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.
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