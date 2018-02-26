قوات الرئيس هادي تعلن تقدمها جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، تحقيق تقدم خلال مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن الجيش حقق اليوم الإثنين، تقدما كبيرا على عدة محاور باتجاه مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة، عقب استكمال السيطرة على كافة المناطق والمزارع المحيطة بمدينة حيس.

© REUTERS/ Faisal Nasser اليمن... طيران التحالف يقتل ويصيب 23 من جنوده بالخطأ

وأشار الجيش إلى أن طيران التحالف شن 14 غارة على مخازن أسلحة وتجمعات "أنصار الله" في المناطق الفاصلة بين مديريتي حيس والجراحي وفي مناطق بمديرية حيس تركزت على مناطق الراغه، والشعوب، وزويل، والشعينة، والمقانع، التابعة لمديريتي الجراحي وجبل رأس الواقعات في الجهتين الشمالية والشرقية لحيس.

ولفت الجيش اليمني إلى أن الغارات خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما أعطبت أسلحة ومعدات قتالية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من 8 ملايين شخص مهددون بالجوع.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله" دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.