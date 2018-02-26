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    رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

    برلماني عراقي: حكومة كردستان لم توفق في إدارة ملفات السياسة والنفط والاقتصاد

    © REUTERS/ AZAD LASHKARI
    العالم العربي
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    قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، عبد الباري زيباري، إن حكومة أقليم كردستان العراق، لم توفق في إدارة ملفات حساسة، أهمها الملف السياسي.

    النساء الكرديات خلال مشاركتهن في تصويت استفتاء إقليم كردستان العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    محلل سياسي يكشف عراقيل تعطل إجراء الانتخابات في كردستان العراق
    القاهرة —سبوتنيك. ولفت المسؤول العراقي إلى أن حكومة الإقليم لم تحدد حتى الآن موعدا للانتخابات في الإقليم، رغم ضرورة إجرائها.

    وأشار زيباري في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى أن حكومة الإقليم لم توفق في إدارة ملفات النفط والاقتصاد والسياسة، واعتبر ما يحدث في الإقليم "ولد نظرة سلبية لدى المواطن".

    وقال زيباري إنه من المفترض أن تجرى انتخابات لبرلمان الإقليم عقب الانتخابات العامة في كردستان والعراق.

    لكن زيباري نفى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها مع الإقليم.

    وأجل برلمان الإقليم الانتخابات المحلية بسبب الأزمة التي نشبت بينه والحكومة المركزية في بغداد بعد استفتاء الانفصال عن العراق.

    ولا يزال الإقليم يحصل على ميزانية من الحكومة المركزية، وأكدت رئاسة الوزراء العراقية أنه لم يتم أية تعديلات في أرقام الموازنة التي تخص الإقليم في الموازنة الجديدة.

    وتفرض الحكومة المركزية حظرا على تصدير النفط من الإقليم وكذلك تمنع وصول الرحلات الدولية إلى مطاراته، وهو ما جعل وفد من الإقليم يتوجه لبغداد يوم الإثنين 19 فبراير/ شباط الجاري لحسم هذه المسألة، وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، إن الإقليم لبى شروط الحكومة فيما يخص المطارات وينتظر رفع الحظر الجوي عن مطاري أربيل والسليمانية.

    وقال مسؤول كبير في مطار أربيل الدولي إن العراق مدد الحظر الجوي المفروض على الإقليم 3 شهور أخرى، بعدما كان سينتهي في 28 فبراير/ شباط الجاري، حسب "بي بي سي".

    واتفق رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان برزاني مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، وذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخرا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, لقاء, اجتماع, برلمان كردستان العراق, البرلمان العراقي, نيجيرفان البارزاني, كردستان, بغداد, العراق
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