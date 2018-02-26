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10:58 12 مارس/ آذار 2018
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العراقي مع أمير دولة قطر

    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    العالم العربي
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    أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، حرص بغداد على توسيع آفاق التعاون مع محيطها العربي بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

    بغداد — سبوتنيك. والتقى الجبوري، اليوم الإثنين، أمير دولة قطر في الدوحة، حيث أكد "حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع محيطه العربي، عبر إدامة التواصل مع أشقائه بما يضمن أمن واستقرار المنطقة"، متابعا أن "المنطقة والعالم يواجهان تحديات كبيرة تستدعي من الجميع التكاتف لإنهاء الخلافات من خلال الحوار البناء والصريح".

    وزير خارجية قطر
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
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    وبحث الجانبان، بحسب بيان لرئيس مجلس النواب العراقي "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، واستعرضا مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والإقليمية، وسبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والأزمات وإنهاء المشاكل والخلافات".

    ودعا الجبوري "الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار العراق خصوصاً المناطق المتضررة جراء ممارسات عصابات "داعش" الإرهابي".

    ونقل البيان عن أمير قطر إشادته بدور العراق في المنطقة خاصة بعد الانتصارات التي حققها على الإرهاب، وسعيه الحثيث من أجل إعادة الاستقرار إلى مدنه المحررة، مؤكداً "دولة قطر حريصة على تقديم كل أوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه وعلى كافة المستويات."

    وكان الجبوري قد وصل إلى الدوحة، أمس الأحد، تلبية لدعوة رسمية.

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    والتقى الجبوري رئيس مجلس الشورى القطري السيد محمد الخليفي، حيث بحثا "الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في حل المشاكل ومواجهة التحديات والعمل على تحقيق استقرار دائم يفضي لإنهاء كل التوترات وتحقيق التنمية الاقتصادية".

    وذكر بيان لرئيس مجلس النواب العراقي أن الجانبين "استعرضا سبل التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني، وتعزيز التواصل الثنائي، وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

    فيما التقى الجبوري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستعرضا "التحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعاون بين الدول الإقليمية لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وضرورة الركون إلى الحوار والتنسيق العالي لتجاوز جميع الأزمات والمشاكل".

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    وتناول اللقاء دور العراق في رسم خارطة السلم في المنطقة بعد أن تمكن من دحر تنظيم "داعش" الإرهابي، وإنقاذ الشعوب من خطره وشروره، بحسب البيان.

    وأكد الجبوري أن "العراق حريص بعد مرحلة "داعش" على تمتين علاقاته مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه على النحو الذي يفعل عوامل التنمية الاقتصادية ويحقق تطلعات الشعب العراقي".

    ونقل البيان عن وزير الخارجية القطري تأكيده "حرص بلاده على إدامة التواصل مع العراق، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين".

    وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد حرب دامت أكثر من ثلاث سنوات.

    انظر أيضا:

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    الجبوري: الصراع على مصادر الطاقة هو سبب الصراعات في العراق
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, سليم الجبوري, تميم بن حمد آل ثاني, قطر, العراق
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