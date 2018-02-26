الأمم المتحدة: مقتل 30 شخصا خلال 48 ساعة في الغوطة الشرقية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن العمليات العسكرية تواصلت في الغوطة الشرقية بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة الروسي: الوضع في الغوطة الشرقية مستمر في التدهور بغض النظر عن قرار الهدنة

نيويورك — سبوتنيك . وأضاف المتحدث أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 30 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأكد دوجاريك اليوم الإثنين 26 فبراير/ شباط أنه وفقا لمراقبي الأمم المتحدة العمليات العسكرية تواصلت في الغوطة الشرقية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكد دوجاريك مقتل 30 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال في الغوطة الشرقية، مضيفا أن الهجمات على دمشق من الغوطة لا تزال مستمرة.

وتابع دوجاريك أن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل إنقاذ إلى عدة مناطق وإلى الغوطة الشرقية فور أن تسمح الظروف.

وقال إن الأمم المتحدة مستعدة أيضا لتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي.

وأشار دوجاريك إلى أن المنظمة على استعداد للوصول إلى المناطق المحاصرة الأخرى.

وناشد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، كل الأطراف لتسهيل الوصول غير المشروط وبدون عوائق إلى كل المحتاجين عبر البلاد.

ودعا إلى اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية، طبقا للقانون الدولي.