الاتحاد الأوروبي يأمل في "حل سريع" لإغلاق كنيسة القيامة في القدس

عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين (26 فبراير/ شباط) عن أمله في التوصل إلى حل سريع لمشكلة إغلاق كنيسة القيامة في القدس.

© Sputnik. Kristina Afanasyeva الحكومة الفلسطينية: فرض ضرائب على كنائس القدس عدوان إسرائيلي جديد

وقرر زعماء كنسيون إغلاق الكنيسة ، أمس الأحد (25 فبراير/ شباط) احتجاجا على سياسة إسرائيلية جديدة للضرائب وقانون مقترح لمصادرة الأراضي، يقول زعماء كنائس إنه "هجوم مُمنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة". بحسب وكالة "رويترز".

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

ولا تزال القدس إحدى أكثر المسائل الشائكة في إطار جهود عملية السلام في الشرق الأوسط والممتدة منذ زمن بعيد.

وأعلنت الولايات المتحدة قبل أيام عزمها افتتاح سفارتها في القدس في مايو/ أيار المقبل.