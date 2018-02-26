تسجيل
10:59 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الملك سلمان بن عبد العزيز

    ملك السعودية يصدر أوامر ملكية جديدة

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 74

    أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، 26 فبراير/ شباط، عددًا من الأوامر الملكية.

    الملك سلمان
    © REUTERS/ HANDOUT
    ملك السعودية وولي عهده يلتقيان المبعوث الخاص لبوتين
    وتضمنت الأوامر الملكية الجديدة، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، أمير الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

    وتم تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود، مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

    كما تم تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائبا لأمير منطقة حائل، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

    وتم ترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

    وتم إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

    وشملت الأوامر الملكية الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

    وجاءت قائمة الأوامر الملكية التي بلغت 47 أمرا، على النحو التالي:

    — إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

    — تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

    ‏‫- تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

    ‏‫- تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائباً لأمير منطقة حائل.

    ‫- تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي.

    — الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني.

    — تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

    — ‏إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

    — ‏‫يرقى الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسًا لهيئة الأركان العامة.

    — إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

    — ‏إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

    — ‫ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويُعيَّن نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.

    — ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلوي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

    — ترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.

    — ترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

    — ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا للقوات الجوية.

    ‏- تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

    — تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

    — إعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاؤه من عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

    — ‏ تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

    — ‏إعفاء الأستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.

    — ‏ تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

    — تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

    — تعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

    — تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

    — إعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين محمد بن عبدالله القويحص أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

    — ‏تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم.

    ‏‫- إعفاء الأستاذ محمد المطلق من منصبه.

    ‏‫- ‏إعفاء الأستاذ عبدالرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه.

    ‏‫- إعفاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر من منصبه.

    ‏‫- إعفاء الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان نائب وزير العمل من منصبه.

    ‏‫- ‏إعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه.

    — ‫تعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

    ‫- تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة.

    ‏‫- ‏تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.

    — ‫تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

    ‏‫- ‫تعيين الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

    ‫- تعيين الأستاذ محمد بن داخل المطيري أمينًا عامًّا لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

    — ‫ تعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرًا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

    ‏‫- ‫تعيين الأستاذ شلعان بن راجح بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.

    — تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزوم محافظًا للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة.

    — ‫تعيين الأستاذ صالح بن محمد الشارخ مستشارًا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

    — ‏ تعيين معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون والأستاذ نبيه بن عبد المحسن البراهيم عضوَيْن في مجلس الشورى.

    — ‏تعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوًا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير ‫المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير ‫حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.

    ‏‫- الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.

    ‫- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس إدارة نادي الفروسية.

    — الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات.

     

    انظر أيضا:

    وفاة الشاعر الذي لقبه ملك السعودية الأسبق بـ"البستان"
    ملك السعودية وولي عهده يلتقيان المبعوث الخاص لبوتين
    لماذا التقى ملك السعودية وولي عهده وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
    بالصور...ملك السعودية يقبل يد شقيقه والد الأمير الوليد بن طلال
    هذه نتائج لقاء ملك السعودية ورئيس الوزراء العراقي
    الكلمات الدلالية:
    إنهاء خدمات, أوامر ملكية, تعيين, الفريق الركن محمد بن عوض سحيم, الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز, الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز, منطقة الجوف, السعودية, منطقة عسير, أخبار, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك