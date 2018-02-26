الحريري يكشف موقفه من الدعوة السعودية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية، وسوف يلبيها في أقرب وقت ممكن.

Saudi Press Agency السعودية تدعو سعد الحريري إلى زيارة الرياض

القاهرة — سبوتنيك . نقل الموقع الرسمي لـ"تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، مساء اليوم الإثنين، أن "الحريري أجرى محادثات مع الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وكانت ممتازة"، متابعا بأنه "تلقى دعوة منه لزيارة المملكة سيلبيها في أقرب وقت ممكن".

ونقل الموقع عن الحريري قوله في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء إن "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلاله الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".

يذكر أن آخر زيارة قام بها الحريري إلى السعودية كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني، وأعلن الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية، واتهم حينها الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وإجباره على الاستقالة.

وعاد الحريري إلى بيروت بعد عدة أسابيع، وبعد عدة وساطات إقليمية ودولية، ثم أعلن تراجعه عن استقالته.