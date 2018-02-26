الحريري يكشف موقفه من الدعوة السعودية

ونقل الموقع عن الحريري قوله في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء إن "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلاله الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".
يذكر أن آخر زيارة قام بها الحريري إلى السعودية كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني، وأعلن الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية، واتهم حينها الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وإجباره على الاستقالة.
وعاد الحريري إلى بيروت بعد عدة أسابيع، وبعد عدة وساطات إقليمية ودولية، ثم أعلن تراجعه عن استقالته.
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