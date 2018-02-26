وزيرة الهجرة: توصيات "مصر تستطيع بأبناء النيل" ضمن استراتيجية الدولة

وأضافت أن المؤتمرات تأتي مواكبة لأحداث هامة تشهدها مصر فالمؤتمر الأول كان يتعلق بقناة السويس والثاني بالمرأة والثالث يهتم بملف مياه النيل والذي يستدعي أن نلتف جميعا كمصريين في الداخل والخارج لاستكمال استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

🌇 #مشاريع_مصر 🇪🇬 |

الدكتورة إيمان غنيم مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بعد بجامعة نورث كارولينا ويلمينجتون وخبيرة استكشاف المياه الجوفية: منطقة شرق العوينات بها 550 بئر للمياه الجوفية تم اكتشافها باﻷقمار الصناعية ويتم استخدامها في الزراعة حاليا#مصر_تستطيع_بأبناء_النيل pic.twitter.com/gzRFn1giKj — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) February 26, 2018

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" أن التفاعل الذي يشهده المؤتمر يؤكد على حرص أبناء مصر في الداخل والخارج على المشاركة في تنمية مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخبراء المشاركين في المؤتمر قادمون بملفات ثقيلة مليئة بالخبرات وهي على ثقة أنها ستكون جزء أساسي من استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

#مصر_تستطيع_بأبناء_النيل

تم الإنتهاء من تصنيع أول حاسب أقمار صناعية مصري ١٠٠٪؜ بشركة بنها للإلكترونيات

يحمل كاميرا مصرية وله قدرة على تحديد نوعية المحاصيل الزراعية وكمية المياه المطلوبة للمحاصيل ومدى اصابة المحصول لتلافيها قبل انتشارها وسوف يدخل العمل في الأقمار الصناعيه 2019 pic.twitter.com/yEpjvFE9vc — 💢 ‏نّبِڞ❤ مصر D🅾dy🇪🇬 (@ZahoOoda) February 26, 2018

وأكدت مكرم أن مصر تواجه حربا ضد الإرهاب ويسعدني أن أشيد بمجهودات الجيش المصري في التصدي للإرهاب وإثراء الحياة المصرية على نحو شامل.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن خلال الفترة الأخيرة قامت بجولات مكوكية لحشد المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات المقبلة واعتمدت في حديثها مع المصريين على عرض ما تمر به مصر وما حققته من إنجارات رغم أننا نواجه حربين أحدهما ضد الإرهاب والثانية هي حرب التنمية.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع الذي تنظمه وزارة الهجرة صباح اليوم الإثنين 26 فبراير/ شباط بمحافظة الأقصر بعنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 23 عالما من علماء مصر في الخارج.