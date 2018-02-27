مع تصاعد المواجهات... طيران التحالف يشن 35 غارة على اليمن

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات وغارات مكثفة لطيران التحالف على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا مساء يوم الاثنين 26 فبراير/شباط، محاولة تقدم للجيش اليمني باتجاه جبل العنين في مديرية جبل حبشي.

وأشار إلى أن الحوثيين أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني خلال المواجهات التي تخللها قصف مدفعي متبادل.

مضيفاً أن مواجهات أخرى دارت في جبهة الأربعين وجبهات شمال مدينة تعز، وسط قصف مدفعي لمسلحي "أنصار الله" على مواقع لقوات الرئيس هادي.

© REUTERS/ Faisal Nasser اليمن... طيران التحالف يقتل ويصيب 23 من جنوده بالخطأ

لافتاً إلى أن مسلحي " أنصار الله " قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات ومواقع للجيش اليمني في مناطق متفرقة بمديرية موزع.

على صعيد آخر، تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن قوات الرئيس هادي كبدت مسلحي "أنصار الله" قتلى وجرحى بمواجهات في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، بالتزامن مع مواجهات أخرى في منطقة المهاشمة بذات المديرية، ساند فيها طيران التحالف الجيش اليمني بـ12 غارة على مناطق متفرقة في المديرية.

وأضاف، أن طيران التحالف قصف دبابة لمسلحي "أنصار الله" في منطقة حام بمديرية المتون، كما شن 6 غارات على تجمعات وآليات للحوثيين في مزرعة العيزري شمال المديرية، أدت إلى اعطابها وسقوط صرعى ومصابين.

إلى ذلك، استهدف طيران التحالف محافظة حجة شمال غربي اليمن، بـ 10 غارات على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وتعرضت محافظة مارب شمال شرقي اليمن، إلى 7 غارات لطيران التحالف استهدفت مديرية صرواح غرب مارب.

أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، كثفت القوات السعودية قصفها الصاروخي والمدفعي على المديريات الواقعة على الشريط الحدودي.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة لـ "سبوتنيك"، بأن الجيش السعودي قصف بأكثر من 75 صاروخا وقذيفة مناطق متفرقة في مديرية رازح خلفت أضرارا كبيرة.

مشيراً إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي طاول أيضاً مديريات شدا ومنبه وغَمِرَ التابعة لمحافظة صعدة.