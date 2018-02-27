بالصور... تعرف على أول امرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

ونص الأمر الملكي الخاص على "تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة".

نبارك للدكتورة #تماضر_الرماح تكليفها الجديد كنائب لوزير العمل والشؤون الإجتماعية، متمنين لها التوفيق والسداد.. #اوامر_ملكية pic.twitter.com/cUmH6hLafp — فاطمة العيسى (@ALessiFatima) February 26, 2018

وحصات الرماح على شهادة الدكتوراة في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من كلية الطب والعلوم الإنسانية من جامعة "مانشستر" في 2007، ونالت قبلها شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة "ويلز بانغور" في 2003، بينما كانت شهادة البكالوريوس التي تخرجت بها من جامعة الملك سعود بالرياض في العلوم الإشعاعية في 1995.

وتعد الدكتورة تماضر الرماح عالما مشاركا في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، كما تعمل أستاذًا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وكانت الرماح تشغل منصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه، المشرف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.

ودار عمل الرماح في الوزارة خلال تلك الفترة على توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، الذين تحيط بهم مشكلات اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها.

تعيين الدكتورة #تماضر_الرماح نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.. متفائلة أن أول وزيرة سعودية ستظهر قبل نهاية 2018✨#اوامر_ملكيه pic.twitter.com/VD0zUiULwU — إيمان الخطاف (@ealkhattaf) February 26, 2018

كما قامت الدكتورة الرماح بمجهودات خلال الفترة نفسها في مجال توفير الوظائف للسعوديين وخاصة في القطاع الخاص، كما أنها مثلت المملكة في العديد من المؤتمرات الخارجية.

الدكتورة تماضر الرماح تُلقي كلمة #المملكة في الأمم المتحدة لمناقشة التنمية الاجتماعية 2018 ، وتؤكد خلال الكلمة بأنه تم التركيز على ثلاث محاور رئيسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠:

مجتمع حيوي، إقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

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.#السعودية

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ويعتبر تعيين الرماح في هذا المنصب ضمن توجه المملكة لتمكين المرأة السعودية وفق رؤية 2030.

وبتعيين الرماح في منصبها الجديد، فإنها قد تصبح في المستقبل في منصب وزيرة، مستفيدة من سيرتها الذاتية العلمية والعملية، فيما لو واصلت السعودية خططها الحالية الجريئة، التي تستهدف تشجيع النساء على العمل وتسليمهن مناصب قيادية في سابقة لم تحدث منذ عقود.

هذا وأشاد السعوديون بالقرار الملكي على موقع التواصل "تويتر"، معبرين عن تفائلهم بظهور أول إمرأة في منصب وزير بالمملكة قبل نهاية 2018.