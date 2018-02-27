التحالف الأمريكي يعارض إنشاء لجنة لتقييم الوضع في الرقة

أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يرى مغزى في الاقتراح الروسي لإنشاء لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة حول الوضع في الرقة السورية.

واشنطن — سبوتنيك. وردا على سؤال، ما إذا كان التحالف يدعم مثل هذه المبادرة، قال المتحدث، إن "التحالف يدعم عملية السلام في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي سوف تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية".

Kirill Kallinikov زاخاروفا: هناك مؤامرة في الغرب للصمت عن الوضع الحقيقي في الرقة

وأضاف ممثل التحالف "إننا لا نرى قيمة للجهود الروسية الموازية".

هذا وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الاثنين، أن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية.

ولفت شويغو إلى أنه بسبب الأوضاع المعقدة في الرقة لم تبدأ هناك بعد أعمال تقديم المساعدات الإنسانية والترميم، ما يمنع السكان من العودة إلى المدينة.

ووفقا للبيانات الأممية يوجد أكثر من 500 ألف نازح من الرقة التي جرى انتزاع السيطرة عليها من تنظيم داعش العام الماضي. حيث عاد إليها فقط نحو 60 ألف شخص.

ويأتي تصريح شويغو، هذا على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق السورية.