كيف احتفل أمير الكويت باليوم الوطني (فيديو)

فاجأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الكويتيين، في احتفالاتهم باليوم الوطني للبلاد، أمس الاثنين.

© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية في ظل نهضة تنموية في مجالات عديدة

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت أمير الكويت في سيارته وهو يحيي المحتفلين في الشارع، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خطوة أمير البلاد بظهوره وسط شعبه، دون حراسة أو مواكب رسمية، معتبرين ذلك دليلاً على الود والحب المتبادل بين الشعب الكويتي وقيادته.

أمير الإنسانية دائماً وسط شعبه وبينهم

يشاركهم الأفراح ويعيش معاهم الأحزان

بدون موكب رسمي وبدون حراسة💗



الله يطول بعمرك يا بو ناصر ويفرّح قلبك دايماً ويحفظ #الكويت وشعبها من كل مكروه🇰🇼#ذكرى_تحرير_الكويت pic.twitter.com/TIamUaEz7C — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) February 26, 2018

أمير الكويت يشارك ابناءه فرحة الاعياد الوطنية 🇴🇲❤️🇰🇼#العيد_الوطني_الكويتي pic.twitter.com/EyVapUElAO — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) February 26, 2018

وقال وزير العدل الكويتي السابق، فالح العزب: "حاكم في الطريق يمد يديه للأطفال، إنه سمو أمير البلاد المفدى، إنه صباح الأحمد وكفى بذلك تواضعاً وفخراً وهيبة، الشعب والحاكم في نفس الطريق، موكب مهيب بحماية الأطفال والشعب، إنها أسوار الحب يا سادة.. إنها الكويت".

#عدلت_فامنت

حاكم في الطريق يمد يديه للأطفال انه سمو أمير البلاد المفدى ،،، انه #صباح_الاحمد وكفى بذلك تواضعا وفخرا وهيبة ،،، الشعب والحاكم في نفس الطريق موكب مهيب بحماية الأطفال والشعب انها أسوار الحب ياسادة انها الكويت 🇰🇼🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/aRfvp4Kl18 — د. فالح العزب (@DR_FAlazab) February 26, 2018

​واحتفل الكويتيون، يومي الأحد والاثنين، بالأعياد الوطنية، وهي عيد الاستقلال عن المملكة المتحدة في الذكرى الـ57، وعيد تحرير الكويت من الغزو العراقي في الذكرى الـ 27.