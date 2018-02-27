كيف احتفل أمير الكويت باليوم الوطني (فيديو)

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خطوة أمير البلاد بظهوره وسط شعبه، دون حراسة أو مواكب رسمية، معتبرين ذلك دليلاً على الود والحب المتبادل بين الشعب الكويتي وقيادته.
أمير الإنسانية دائماً وسط شعبه وبينهم— أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) February 26, 2018
يشاركهم الأفراح ويعيش معاهم الأحزان
بدون موكب رسمي وبدون حراسة💗
الله يطول بعمرك يا بو ناصر ويفرّح قلبك دايماً ويحفظ #الكويت وشعبها من كل مكروه🇰🇼#ذكرى_تحرير_الكويت pic.twitter.com/TIamUaEz7C
أمير الكويت يشارك ابناءه فرحة الاعياد الوطنية 🇴🇲❤️🇰🇼#العيد_الوطني_الكويتي pic.twitter.com/EyVapUElAO— شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) February 26, 2018
وقال وزير العدل الكويتي السابق، فالح العزب: "حاكم في الطريق يمد يديه للأطفال، إنه سمو أمير البلاد المفدى، إنه صباح الأحمد وكفى بذلك تواضعاً وفخراً وهيبة، الشعب والحاكم في نفس الطريق، موكب مهيب بحماية الأطفال والشعب، إنها أسوار الحب يا سادة.. إنها الكويت".
#عدلت_فامنت— د. فالح العزب (@DR_FAlazab) February 26, 2018
حاكم في الطريق يمد يديه للأطفال انه سمو أمير البلاد المفدى ،،، انه #صباح_الاحمد وكفى بذلك تواضعا وفخرا وهيبة ،،، الشعب والحاكم في نفس الطريق موكب مهيب بحماية الأطفال والشعب انها أسوار الحب ياسادة انها الكويت 🇰🇼🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/aRfvp4Kl18
واحتفل الكويتيون، يومي الأحد والاثنين، بالأعياد الوطنية، وهي عيد الاستقلال عن المملكة المتحدة في الذكرى الـ57، وعيد تحرير الكويت من الغزو العراقي في الذكرى الـ 27.
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