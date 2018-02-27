الجيش المصري يعلن حصيلة 6 أيام من عملية "سيناء 2018" (فيديو)

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط، إحباط هجوم انتحاري ومقتل 11 إرهابيا خلال العملية "سيناء 2018"، التي تعد أوسع مواجهة للتنظيمات الإرهابية في شبه الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية.

© Photo/ Egyptian ministry of defense السيسي من قلب سيناء يتوعد بسحق الإرهابيين بقوة وعنف (فيديو)

وقال البيان الـ12 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن نتائج عمليات الستة أيام الماضية في عملية "سيناء 2018"، إنه جرى "إحباط محاولة انتحارية للعناصر الإرهابية لاستهداف عناصر القوات المسلحة وتم القضاء على 4 تكفيريين شديدي الخطورة يرتدون أحزمة ناسفة وزياً عسكرياً مشابهاً لعناصر الجيش".

وأعلن الجيش مقتل 3 من عناصره، ضابط صف، ومجندين اثنين، وإصابة ضابط وضابطي صف و4 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، مشيراً إلى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 20 هدفا وعدد من المقار التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق، بالإضافة لسيارتين مفخختين.

ولفت البيان إلى قيام القوات البحرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة "سيناء 2018" بإجراء مناورة بحرية كبرى في البحرين الأحمر والمتوسط باشتراك وحدات بحرية من الجانبين المصري والفرنسي تم خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والرمايات المتنوعة.

وتأتي العملية قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإعادة الاستقرار إلى سيناء.

وأطلق الجيش المصري، الجمعة 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.