مسلحون يستهدفون الممر الآمن لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية بـ5 قذائف

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وقال المراسل إن السلطات السورية جهزت في منطقة الوافدين، بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي في سوريا، الظروف لاستقبال المدنيين عبر الممر الإنساني الوحيد، الذي يربط الغوطة الشرقية بدمشق.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن، أمس الاثنين، أن بلاده تقترح فتح ممر إنساني إلى مخيم الركبان في التنف السورية، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة، معلناً هدنة إنسانية يومية ستفرض في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير.
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