أنور عشقي يكشف تفاصيل العلاقة الجديدة بين السعودية والعراق

قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، إن العراق أكثر انفتاحا الآن على الدول العربية وخاصة السعودية من الفترة السابقة.

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القاهرة — سبوتنيك . وأشار عشقي إلى أن فترة حيدر العبادي تشهد انفتاحا على الدول العربية خاصة السعودية، بعد أن فضل رؤساء الوزراء السابقين تحسين العلاقة مع إيران على حساب العرب.

وأضاف عشقي لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن السعودية والعراق اتفقا على فتح نقاط حدودية مشتركة، وعلى تشكيل مجلس تنسيق سعودي- عراقي.

وأشار عشقي إلى أنه على أساس هذا، عقد لقاء للرئيس العراقي فؤاد معصوم مع كبار محرري الصحف والإعلام في السعودية.

وقال عشقي حول الانتخابات النيابية في العراق ونظرة السعوديين إليها، إنه شخصيا يفضل العبادي، لأن "نور المالكي، رئيس الوزراء السابق، آثر تحسين علاقة العراق بإيران على حساب العرب".

وتابع اللواء المتقاعد أن المالكي وحكومته كانوا سببا في دخول "داعش" إلى العراق.

واعتبر عشقي فوز المالكي في الانتخابات "يعيد إيران للهيمنة على العراق".

وزار وفد إعلامي سعودي العراق أخيرا للقاء الرئيس العراقي لأول مرة منذ 28 عاما، ووصفت العلاقة بين البلدين سابقا بـ"المتوترة".