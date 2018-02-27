يلدريم: تمكنا من توفير الأمن في أطراف عفرين وتطهير المناطق الحدودية

وأكد يلدريم أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل عفرين حيث تحارب تركيا الإرهابيين، مضيفا "من الواضح أن القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار يشمل الغوطة الشرقية فقط".
وكان البنتاغون صرح أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تبحثان سبل خفض التصعيد في عفرين السورية.
وأكد ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، أدريان رينكين هالوي، أن الولايات المتحدة وتركيا تبحثان خيارات خفض التصعيد في مدينة عفرين السورية.
وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي أكار، المخافر الحدودية والوحدات العسكرية المشاركة في عملية عفرين.
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