يلدريم: تمكنا من توفير الأمن في أطراف عفرين وتطهير المناطق الحدودية

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم سيطرة الجيش التركي على كافة المناطق القريبة من الحدود التركية خلال عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمالي سوريا.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI بالفيديو... كمين يستهدف آليات للجيش التركي في عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال يلدريم في كلمة له أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش التركي يواصل عملية غصن الزيتون جوا وبرا"، متابعا "وفرنا أمن عفرين على شكل هلال، وطهرنا كافة المناطق القريبة من حدودنا من الإرهاب بشكل كامل".

وأكد يلدريم أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل عفرين حيث تحارب تركيا الإرهابيين، مضيفا "من الواضح أن القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار يشمل الغوطة الشرقية فقط".

وكان البنتاغون صرح أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تبحثان سبل خفض التصعيد في عفرين السورية.

وأكد ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، أدريان رينكين هالوي، أن الولايات المتحدة وتركيا تبحثان خيارات خفض التصعيد في مدينة عفرين السورية.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي أكار، المخافر الحدودية والوحدات العسكرية المشاركة في عملية عفرين.