أحمد علي عبدالله صالح يلقي أول خطاب له منذ مقتل والده

أعلنت قناة "اليمن اليوم" أن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، سيلقي خطابًا هو الأول له منذ مقتل والده.

© AP Photo/ STR أحمد علي عبدالله صالح يفاجئ الجميع

وأعلنت القناة، المملوكة لأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ، في خبر عاجل، أنها ستبث الخطاب خلال الساعات المقبلة.

وقال مدير القناة عبد الولي المذابي، في تصريح للصفحة الرسمية للقناة عبر "الفيسبوك"، إن الكلمة ستبث خلال نشرات القناة في الساعات المقبلة من صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018.

وكان أحمد علي عبدالله صالح بعث رسالة أكد فيها أن "مليشيات الحوثي أعدمت والده وهو يدافع عن نفسه في منزله بالعاصمة صنعاء".