السفير السوداني لدى مصر: سأعود للقاهرة رغم عدم حل الخلافات التي أدت لاستدعائي

أكد سفير السودان في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، أن عودته لمواصلة مهامه في القاهرة ستكون قريبة.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly السودان يكشف موعد عودة سفيره إلى مصر

الخرطوم- سبوتنيك . وقال عبد الحليم، في حوار مع صحيفة "السوداني" السياسية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، إنه "سيعود إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة"، قاطعا بالقول إن عودته للقاهرة لا تعني أن عقبات تلك القضايا، قد زالت أو تم حلها".

وأوضح السفير السوداني أن عودته إلى القاهرة مرتبطة بتنفيذ مخرجات الاجتماع الرباعي الأخير بين البلدين، قائلا إنه "ذاهب إلى القاهرة، لتنفيذ مخرجات الاجتماع الرباعي وحل القضايا العالقة بين البلدين، لأنه يوجد التزام لحل العقبات عبر خارطة الطريق التي أقرها وزيرا خارجية ومدراء جهاز الأمن والمخابرات في البلدين، الذي جرى مؤخرا".

أما فيما يخص شكوى السودان حول التصعيد الإعلامي المصري تجاه السودان، قال عبد الحليم، إنه "تم الاتفاق للعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، إلى جانب، بذل المساعي لإبرام ميثاق شرف إعلامي بين الجانبين، ورفض التناول السيء لأي من الشعبين أو القيادة في البلدين، وأهمية تصحيح التناول الإعلامي".

واعتبر السفير السوداني أن قضية حلايب من أهم القضايا الخلافية بين السودان ومصر، وقال: "إن قضية حلايب على رأس القضايا العالقة بين البلدين".

وكانت وزارة الخارجية السودانية استدعت سفيرها في القاهرة إلى الخرطوم، في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي، دون أن تذكر الأسباب. وشهدت العلاقات بين البلدين توترات بصورة كبيرة بسبب انتقاد وسائل الإعلام المصرية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.