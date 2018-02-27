الخارجية العراقية تكشف جدول أعمال اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا

كشف المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط، تفاصيل الوفد برئاسة الوزير إبراهيم الجعفري، والاتفاقيات التي يحملها إلى العاصمة الروسية موسكو.

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وأوضح محجوب، قائلا: "كما تعلمين، أن الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا، عقدت في بغداد عام 2016، وكان من المحدد أن تجتمع اللجنة بدورتها السابعة في العاصمة العراقية، سنة 2017، لكن حالت بعض الظروف دون انعقادها".

وأضاف محجوب، بأن تم التهيئة والتحضير لعقد اللجنة المشتركة بدورتها السابعة في موسكو، ويترأس وفد العراق، وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ومن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء.

وعن الاتفاقيات التي يحضر لها وفد العراق مع روسيا، أكد لنا محجوب، أولا، سيتم الاتفاق على موعد انعقاد اللجنة الثامنة، في بغداد، عام 2019، أما الجدول للدورة الحالية، والذي سيتم مناقشته خلال اللقاء الحالي هو عديد الاتفاقيات ومشاريع مذكرات التفاهم بين الوزارات التنفيذية العراقية وبين نظيراتها في الجانب الروسي.

وبيّن محجوب: "بالتأكيد هناك في الوفد ممثلين من وزارات النفط، والإسكان والإعمار، والتجارة، والتخطيط، والنقل، والمالية، والصحة، والثقافة، والصناعة، والزراعة، والموارد المائية، والشباب والرياضة، والكهرباء، والتربية، والاتصالات، والتعاليم العالي، وكذلك ممثلين من هيئة الاستثمار".

وأكمل: "كل هذه الجهات المذكورة، ستكون شريكة مع الجانب الروسي للتهيئة والتحضير لاتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم، بينها وبين روسيا، سيتم الترتيب لها خلال عام 2018".

وبخصوص الملف الأمني، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن وزارة الدفاع غير ممثلة في هذه اللجنة، وليس على جدول أعمالها، وأن التواصل الأمني خارج اللجنة المشتركة، ويجري بين الجهات العراقية والروسية.

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ووصل وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، صباح يوم أمس الاثنين 26 فبراير/شباط، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد العراق في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، أن الوزير الجعفري، وصل إلى موسكو، لترؤس وفد العراق في اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وذكرت الخارجية أنه من المؤمل أن تعقد اللجنة عدة اجتماعات بين ممثلي وزارات البلدين، وتختتم أعمالها بتوقيع محضر مشترك وعدد من الاتفاقيات.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف بحث، في وقت سابق، مع المسؤولين العراقيين، مشروع "بدرة" لـ"غازبروم نفط" وآفاق مشاريع نفطية وغازية أخرى.