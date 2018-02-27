ماذا طلب الملك عبدالله من محمد بن سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الاثنين، أمرا ملكيا بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة.

© REUTERS/ HANDOUT ملك السعودية يصدر أوامر ملكية جديدة

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية عن علاقة خطة وثيقة تطوير وزارة الدفاع، وتنقلها من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وصولاً إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

إذ سبق وأن رفعها الملك سلمان بن عبد العزيز للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع، تمخض عنها أمانة عامة، مؤكدة أن الملك عبد الله وقد اختار الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام بصفته مشرفا عاماً على مكتب وزير الدفاع.

وكان الملك عبد الله قد أصدر أمره باختيار الأمير محمد بن سلمان ليتولى مسؤولية الإشراف العام على مكتب وزير الدفاع إضافة إلى رئاسته لديوان ولي العهد، كما أوكل الملك عبد الله إلى الأمير محمد بن سلمان مهمة كبيرة وهي إعادة ترتيب وزارة الدفاع التي استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة، وأصر على أن يتولى الأمير هذه المهمة رغم محاولته الاعتذار عن القبول بها.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن الجيل الجديد الموجود في وزارة الدفاع السعودية يقود أكبر حملة تغيير على مستوى الوزارة رغم قصر الفترة التي بدأت في 2014 ومستمرة حتى هذا الوقت.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ 21 أبريل/نيسان 2016، أكد محمد بن سلمان أنه كان يلتقي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بشكل دائم لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة في وزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبد الله إلا وأمر بتطبيقه، بحسب ما ورد في مقابلته، كما أشار ابن سلمان إلى أن المملكة هي ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري، والخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع من شأنها دعم قطاع التصنيع العسكري.