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10:38 12 مارس/ آذار 2018
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    الجيش السوري

    الجيش السوري يخترق ويسيطر على النفق الرئيسي للمسلحين في مزارع حرستا

    © Sputnik. MORAD SAEED
    العالم العربي
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    تتابع وحدات الاقتحام في الجيش السوري عملياتها ضد مقرات "جبهة النصرة" في غوطة دمشق الشرقية من عدة محاور، في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم "النصرة" قصف أحياء مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون ووقوع ضحايا بين المدنيين في دمشق.

    الجيش العربي السوري
    © Sputnik.
    بالفيديو... اقتحام الجيش السوري لحرستا
    وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، فقد "حقق الجيش السوري أمس الاثنين، نقلا عن مصادر أهلية، تقدماً مهماً في مزارع حرستا بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها تخللها قصف مدفعي وصاروخي مركز".

    كما تمكن الجيش وفق المصادر، من السيطرة على النفق الرئيسي الذي كانت تستخدمه المجموعات المسلحة في المزارع، والسيطرة على خنادق متفرعة عنه وعدة مزارع وأبنية في المنطقة، وسط استهدافات نفذها سلاح الجو مواقع المسلحين في المزارع.

    وأضافت الوطن في السياق: "إن الجيش السوري حقق تقدماً على جبهة حوش الضواهرة الشيفونية وسيطر على عدة نقاط بعد معارك عنيفة مع "جبهة النصرة" وحلفائها، في وقت أكدت مصادر إعلامية، أن قوات الجيش السوري وبدعم من سلاح الجو اقتحمت آخر مواقع مسلحي "النصرة" وميليشيا "فيلق الرحمن" في حي العجمي في حرستا، في محاولة لإحكام السيطرة الكاملة عليه بعد يوم من تمكنها من دخول المنطقة والسيطرة على عدة كتل فيها".

    وتواصل "النصرة" والفصائل المتحالفة معها في الغوطة الشرقية قصف أحياء دمشق السكنية وريفها بالقذائف الصاروخية، وسجل يوم أمس تساقط عشرات الصواريخ والقذائف على ضاحية الأسد السكنية في حرستا، وعلى مدينة جرمانا وأحياء القصاع والمزرعة والعدوي وشارع بيروت، أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى.    

    انظر أيضا:

    قتيل و9 إصابات في سقوط قذيفة هاون بمحيط مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق
    بالفيديو...هكذا تعامل الجيش السوري مع المسلحين على جبهة حرستا
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    الجيش السوري يخترق ويسيطر على نفق في حرستا, أخبار معركة الغوطة الشرقية, معركة الغوطة الشرقية, الحكومة السورية, سوريا
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