ملك الأردن ووزير الصناعات الدفاعية في كازاخستان يبحثان آفاق التعاون

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عمان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصناعات الدفاعية والفضائية في كازاخستان بيبيت أتامكلوف، التطورات الجارية في المنطقة وجهود محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

© REUTERS/ AMIR COHEN أمريكا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر بلاك هوك

عمان —. وأفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، ظهر اليوم، بأن الملك عبد الله الثاني استقبل، اليوم، وزير الصناعات الدفاعية والفضائية في كازاخستان بيبيت أتامكلوف، في اجتماع جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية".

وأضافت النشرة أن اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، الفريق محمود عبد الحليم فريحات تناول "الأوضاع الراهنة في المنطقة وجهود محاربة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، والذي يهدد خطره منظومة الأمن والاستقرار العالميين".