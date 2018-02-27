السودان: تغييرات واسعة في قيادات القوات المسلحة

نقلت وكالة الأنباء السودانية أن هناك تغييرات واسعة تجرى في قيادة القوات المسلحة، شملت تعيين الفريق كمال عبد المعروف رئيسا للأركان المشتركة خلفا للفريق عماد الدين عدوي.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly الجيش السوداني يؤكد جاهزية قواته

القاهرة-. وذكرت الوكالة في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء: "جرت تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة والفريق أول كمال عبد المعروف رئيسا للأركان المشتركة".

جدير بالذكر، أنه قد جرى الإعلان عن تشكيلة جديدة لحكومة وفاق وطنية في السودان، في أيار/مايو 2017، بعد مناقشات وحوارات مطولة دامت أكثر من عامين تمخضت عن خروج مؤتمر الحوار بنحو ألف توصية حول جملة من القضايا أبرزها العلاقات الخارجية، والاقتصادية، والأمنية، وقضايا الحكم والإدارة والهوية القومية.