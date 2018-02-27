وزير خارجية فرنسا: روسيا وحدها القادرة على ممارسة الضغط على دمشق

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن روسيا وحدها القادرة على الضغط على دمشق لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2401 حول الهدنة في سوريا.

© REUTERS/ PETER NICHOLLS بريطانيا: نؤيد توجيه ضربات للجيش السوري حال اكتشاف أدلة على استخدامه الكيميائي

موسكو — سبوتنيك . وقال لودريان، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء: "نعلم أيضا أن روسيا هي اللاعب الدولي الوحيد الذي يمكنه الضغط على النظام السوري لتنفيذ القرار".

ويزور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، موسكو، لبحث سير التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى روسيا في أيار/ مايو المقبل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية زعمت أن الحكومة السورية ربما لا تزال تستخدم الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يشتبه بأنه بغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تتحرى صحة المعلومات بشأن استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق. وأضاف: "تقلقنا التقارير عن استخدام غاز الكلور في القصف بسوريا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تتحقق حاليا من معلومات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

إلا أن سوريا نفت هذه المزاعم، وأعلنت على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد أنه كلما تقدم الجيش السوري يعود الأمريكيون لإثارة ملف الكيميائي.