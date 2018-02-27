بالفيديو... روسيا تدفع بمزيد من المساعدات الطبية لأطفال سوريا

تكاد لا تتوقف المساعدات الإنسانية الروسية القادمة من موسكو إلى سوريا، حيث يشكل مركز التنسيق في "حميميم" المحطة الأولى للشحنات التي تصل جوًا ليصار إلى توزيعها فيما بعد نحو المحافظات والمدن السورية.

سبوتنيك . وتسلمت مديرية الصحة في مدينة "اللاذقية" عددا كبيرا من الصناديق التي تحتوي مواد طبية مقدمة من روسيا الاتحادية في ظل حصار قاس وجائر تعيشه البلاد نتيجة العقوبات الغربية، ما جعلها تعاني في بعض الأحيان من نقص في الأدوية أو المواد الأولية الطبية.

وقال الدكتور أنطوان إيفانوف من مركز التنسيق الروسي إن المستلزمات الطبية المقدمة تشمل 10 آلاف عبوة من المضادات الحيوية المختلفة و 3 آلاف حقنة طبية متنوعة القياسات مع كمية من المعقمات والسيرومات وقد قدمت جميعهاً لمشفى الأطفال في اللاذقية، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن سلسلة من المساعدات الروسية إلى الشعب السوري.

فيما شكر مدير صحة اللاذقية الجهود الروسية وقال لمراسل "سبوتنيك" إن المواد المقدمة ليس للمدينة فقط، بل سيتم توزيع قسم منها على المشافي والمراكز الصحية في المحافظة حسب الحاجة والنقص بما يحقق سد الحاجات الضرورية.

وأضاف: "المديريات التابعة لوزارة الصحة تعاني من الإجراءات الاقتصادية التي تحرم الشعب السوري وخاصة من المواد التي تعتبر إنسانية وهي في المجال الطبي، معتبراً أن الجهود الإنسانية الروسية تشكل طريقاً لسد بعض المتطلبات عبر تأمينها للأدوية غاية في الأهمية.

وكان قد قدم مركز التنسيق الروسي، في وقت سابق، لإدارة مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية مساعدات طبية شملت أدوية لأمراض الأورام عند الأطفال وأخرى لحديثي الولادة.