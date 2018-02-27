متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا: ولي العهد السعودي يزور بريطانيا في 7 مارس المقبل

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بريطانيا في 7 مارس المقبل.

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وأضاف، في تصريحات، اليوم الثلاثاء 27 فبراير / شباط: " ولي العهد السعودي سيزور بريطانيا في السابع من مارس المقبل، لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تريزا ماي"، مشيرا إلى أن تلك المباحثات ستشمل قضايا التطرف والإصلاح الاجتماعي"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "ستدشن الزيارة حقبة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، التي ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكلا البلدين".

ولفت إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتحسين التعاون في مجابهة تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة الإنسانية في اليمن وأزمات سوريا والعراق.