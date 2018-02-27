مصدر: مقتل وإصابة 10 مواطنين إثر قصف لطيران "التحالف العربي" على صعدة

أفاد مصدر عسكري من الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" بمقتل وإصابة 10 مواطنين، بينهم مسعفون، جراء قصف لطيران "التحالف العربي" على منطقة حفصين بمديرية سحار بمحافظة صعدة على الحدود السعودية - اليمنية.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف شن غارتين أيضا صباح اليوم على منطقتي الأزهور وشعيب بمديرية رازح الحدودية.

وتابع المصدر، أن "مدفعية الجيش واللجان الشعبية قامت بالرد على تلك الغارات باستهداف تجمعات للجنود السعوديين في قرية القرن وتجمعات وتحصينات الجنود السعوديين خلف قرية الخفاقة بجيزان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/ مارس 2015 عمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمالي البلاد، الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله".