مصر والإمارات توقعان اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة السخنة

وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، الثلاثاء 27 فبراير/ شباط الجاري، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة السخنة بمصر.

© REUTERS/ Steve Crisp الإمارات: جيبوتي تسببت في صدمة لاستثمارنا

قال بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وصلت " سبوتنيك " نسخة منه، أنه تم توقيع الاتفاق الإطاري، الذي يحدد جدولا زمنيا واضحا للإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذي يمتد على مساحة 30 كيلومترا مربعا، ووقع عن مجموعة دبي، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، والرئيس التنفيذي، وعن الجانب المصري الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة في حفل عقد في شرم الشيخ بمصر على هامش المنتدى العالمي للشباب في نوفمبر من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم،: يسعدنا المضي قدما في تطوير هذا المشروع الواعد الجديد، الذي يمكن أن يزيد الاستثمار الأجنبي بشكل كبير في الاقتصاد المصري وموانئ دبي العالمية، وقد رأينا مباشرة قوة البنى التحتية التجارية، مثل المناطق الحرة والممرات اللوجستية السلسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويساهم اليوم ميناء جبل علي والمنطقة الحرة معا في أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، ونأمل أن نرى المنطقة الصناعية الجديدة في السخنة تسير على نفس النهج إن لم يكن النمو أكبر لمصر.

وقال رئيس مجلس إدارة منطقة قناة السويس الاقتصادية، وهيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش: إن شراكتنا المستمرة تعكس العلاقات التجارية المتجذرة بين دولتينا واستراتيجية مستمرة لتعزيز نمو كل من شعبينا واقتصادياتنا، مع موانئ دبي العالمية، وسوف تسخر مصر جميع الموارد والقدرات المتاحة لضمان نجاح هذا المشروع، والتي سوف تعود بفوائد كبيرة للأجيال القادمة، وسوف نستهدف مختلف الصناعات للانضمام إلى المنطقة الصناعية الجديدة ونتطلع إلى تحقيق هذا النمو في الأشهر المقبلة.

وستشمل قطاعات الأعمال في المنطقة الصناعية الجديدة، الصناعات الخفيفة والمتوسطة الحجم، والخدمات اللوجستية والخدمات الخدمية.

وتشمل الصناعات المستهدفة الصناعات الطبية والإلكترونية، والاتصالات ومواد البناء، واللوجستيات والمنسوجات، وقطع غيار السيارات، وتجهيز الأغذية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.