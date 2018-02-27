إسرائيل تجمد قرار فرض ضرائب على الأملاك الكنسية في القدس

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، تجميد الإجراءات الضريبية ضد الكنائس وممتلكاتها في المدينة، وتشكيل لجنة لمتابعة أملاك الكنيسة.

© Sputnik. Kristina Afanasyeva إغلاق كنيسة القيامة بالقدس احتجاجا على سياسة إسرائيل بشأن تخصيص الأراضي

القدس- سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، "اتفق رئيس الوزراء وعمدة القدس نير بركات على تشكيل فريق فني بقيادة الوزير تساحي هانغبي بمشاركة جميع الأطراف المعنية لصياغة حل لمسألة الضرائب البلدية على العقارات المملوكة للكنائس التي ليست دور عبادة".

وأضاف البيان "نتيجة لذلك، قررت البلدية تعليق إجراءات التحصيل التي اتخذتها في الأسابيع الأخيرة".

وكان بطريرك القدس للروم الأرثودوكس ثيوفيلوس الثالث أعلن، أول من أمس الأحد، إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حتى إشعار آخر احتجاجا على قرار بلدية القدس بفرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية في المدينة.