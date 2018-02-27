المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن "أنصار الله" ليسوا مستعدين للتحاور

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه جرى التوصل لمقترح شامل للتحاور بين الفرقاء في اليمن إلا أنه تبين أن "أنصار الله" ليسوا مستعدين لهذه المرحلة.

القاهرة — سبوتنيك . وقال ولد الشيخ أمام جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في اليمن مساء اليوم الثلاثاء، إن "الأمم المتحدة لم تدخر جهدا للتقريب بين الفرقاء في اليمن"، مؤكدا "أعلن اليوم للمرة الأولى أنه وضع مقترح شامل للتحاور والتوصل لحل، لكن تبين في نهاية المشاورات أن الحوثيين ليسوا مستعدين لهذه المرحلة".

وأضاف ولد الشيخ "في نهاية المطاف أقول إنه من يريد السلام يخلق الحلول"، متابعا "أصحاب القرار في اليمن وحدهم هم القادرون على إنهاء الحرب".

وحذر ولد الشيخ من تفاقم الأزمات الإنسانية في اليمن، قائلا إن "مليوني يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة".