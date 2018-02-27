من أجل سيدة... إمبراطور القمار الأمريكي يعرض بناء مبنى سفارة بلاده في القدس بتكلفة نصف مليار دولار

أعلن إمبراطور كازينوهات القمار في الولايات المتحدة، شيلدون أديلسون، عن استعداده لتحمل تكلفة بناء مبنى السفارة الأمريكية في القدس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، من المفترض أن تبلغ تكلفة بناء المبنى، نحو نصف مليار دولار.

© REUTERS/ Ammar Awad سوريا: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس استخفاف بإرادة المجتمع الدولي

ويشتهر إديلسون بدعمه لإسرائيل والأحزاب اليمينية في الدولة العبرية، وهو الدعم الذي ولد مع زواجه من الإسرائيلية مريام أوكشورن.

ويحتل إديلسون المركز الـ14 في قائمة أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، حيث قدرت مجلة "فوربس" ثروته عام 2017 بأكثر من 34 مليار دولار.

شيلدون إديلسون هو ابن لوالدين يهوديين هاجرا من جمهوية ليتوانيا وويلز، وكان والده يعمل سائق سيارة أجرة بينما عمل هو نفسه بائع للصحف في الشوارع.

وأسس إديلسون في السبعينيات مع عدد من الشركاء شركة "كومديكس" التي كانت تنظم أكبر معارض الكومبيوتر في أمريكا بشكل سنوي، قبل أن يقتحم عالم القمار.

© AP Photo/ Patrick Semansky شيلدون وزوجته

وبدأ اهتمام إديلسون بالسياسة ودعمه لإسرائيل عقب زواجه مباشرة في 1991 من أوكشورن، قبل أن يصبح من أبرز المتبرعين لحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن مريام أوكشورن، هي إسرائيلية من أصول يهودية بولندية، فر والداها إلى إسرائيل هربا من المذابح النازية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.