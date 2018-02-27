المكتب التنفيذي لمجلس وزارء الصحة العرب يجتمع في القاهرة غدا

يجتمع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في القاهرة، غدا الأربعاء 28 فبراير/ شباط، برئاسة وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين.

© Sputnik. AHAMED BADR عالم مصري: لا يمكن الحديث عن الصحة والتعليم بعيدا عن التغيرات المناخية

ويتولى وزير الصحة المصري رئاسة المكتب التنفيذي، الذي يضم في عضويته كل من الأردن، ومصر، والسعودية ، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، ويتولى مسؤولية التحضير لاجتماع المجلس، بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يبحث مجلس وزراء الصحة العرب التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والمؤتمر العربي الحادي عشر لخدمات نقل الدم، ودور الصحة الإلكترونية وأهميتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز دور التمريض في الدول العربية.

ويبحث المؤتمر أيضا طلب اتحاد الممرضين والممرضات العرب، ومقترحات المملكة المغربية حول جدول أعمال المجلس، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف في مايو/ أيار 2018، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

ويتناول المؤتمر أيضا مناقشة تقديم الدعم الصحي للحكومة الصومالية، وطلب جامعة نايف للعلوم الأمنية، وتقديم الدعم الصحي للجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المالية المتعلقة بالصندوق العربي للتنمية الصحية.