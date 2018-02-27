قائد القيادة المركزية الأمريكية: قطر شريك جيد لنا

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، إن "قطر شريك يعول عليه وهي شريك جيد لنا".

وأضاف فوتيل، أن "الأزمة الخليجية لم تؤثر على عملياتنا العسكرية"، وذلك خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي.

قائد القيادة المركزية الاميركية جوزيف فوتيل:#قطر شريك جيد يمكن الاعتماد عليه والأزمة الخليجية لم يكن لها أثر هام على عملياتنا العسكرية pic.twitter.com/phFVsoCtde — عبدالله الوذين (@abqatar) February 27, 2018

​وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله إن أنشطة إيران "الخبيثة" تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد.

يشار إلى تصريحات فوتيل، تأتي بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال الحوار الاستراتيجي، والتي قال فيها إن قطر حققت تقدما كبيراً في مكافحة الإرهاب.