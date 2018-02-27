إيران تشكر روسيا على تصرفها "العقلاني" في مجلس الأمن

وقال شيخ الإسلام، في حديث لوكالتنا "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نشكر روسيا لأنها استخدمت حق النقض بخصوص مشروع القرار البريطاني، لكننا نشعر بالأسف بعد تمديد الحظر على اليمن ليس لأننا نخالفه لكن لأن السعودية ستستغله لتوسيع عدوانها".
وأكد المستشار أن الفعل البريطاني ينطلق من أساس نشرهم لمفهوم "الإيران فوبيا".
وحول قرار تمديد الحظر على اليمن الذي تم إقراراه بالإجماع في مجلس الأمن، قال مستشار وزير الخارجية الإيرانية: "هو في الواقع ظالم للأسف لأن الائتلاف السعودي سيستفيد من هذا القرار في استمرار قصفه لليمن وقتل الأطفال والأبرياء".
وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بريطاني مدعوم من الولايات المتحدة حول اليمن، كان يشير إلى قيام إيران بتوريد أسلحة لجماعة "أنصار الله".
واعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار روسي بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.
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