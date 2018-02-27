إيران تشكر روسيا على تصرفها "العقلاني" في مجلس الأمن

أعرب مستشار وزير الخارجية الإيرانية، حسين شيخ الإسلام، عن شكر بلاده لروسيا بسبب استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن والذي كان يستهدف إيران، معربا في نفس الوقت عن أسفه لتمديد الحظر على اليمن.

وقال شيخ الإسلام، في حديث لوكالتنا "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نشكر روسيا لأنها استخدمت حق النقض بخصوص مشروع القرار البريطاني، لكننا نشعر بالأسف بعد تمديد الحظر على اليمن ليس لأننا نخالفه لكن لأن السعودية ستستغله لتوسيع عدوانها".

© AFP 2018/ ZOOM DOSSO المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن "أنصار الله" ليسوا مستعدين للتحاور

واعتبر شيخ الإسلام أن "ما قامت به بريطانيا في تقديم مشروعها للتصويت في مجلس الأمن كان فعلا يزيد من التشنج والتوتر بين دول المنطقة، ولكن ما قامت به روسيا باستخدام الفيتو هو تصرف عقلاني واعتمد على المنطق ويقف في وجه توسيع التوتر في المنطقة".

وأكد المستشار أن الفعل البريطاني ينطلق من أساس نشرهم لمفهوم "الإيران فوبيا".

وحول قرار تمديد الحظر على اليمن الذي تم إقراراه بالإجماع في مجلس الأمن، قال مستشار وزير الخارجية الإيرانية: "هو في الواقع ظالم للأسف لأن الائتلاف السعودي سيستفيد من هذا القرار في استمرار قصفه لليمن وقتل الأطفال والأبرياء".

وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بريطاني مدعوم من الولايات المتحدة حول اليمن، كان يشير إلى قيام إيران بتوريد أسلحة لجماعة "أنصار الله".

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار روسي بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.