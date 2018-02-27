صور أول لقاء لولي عهد السعودية مع القادة العسكريين الجدد

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القادة العسكريين، الذين صدرت أوامر ملكية بترقيتهم إلى رتب أعلى.

© REUTERS/ HANDOUT ملك السعودية يصدر أوامر ملكية جديدة

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمس الإثنين، 26 فبراير/ شباط، عددًا من الأوامر الملكية تضمنت ترقية عدد من القادة العسكريين إلى رتب أعلى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، أن ابن سلمان استقبل، في الرياض، القادة العسكريين، الذين صدرت أوامر ملكية بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، وهم الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الذي تم تعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، الذي تم تعيينه قائدا للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

كما استقبل ولي العهد السعودي كل من الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة تعيينه قائدا لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائدا للقوات الجوية.

وذكرت (واس) أن ولي العهد قلد القادة العسكريين رتبهم العسكرية الجديدة، بحضور مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.

من جانبهم عبر القادة العسكريين الجدد عن شكرهم وتقديرهم للملك سلمان وولي العهد على ثقتهما، مؤكدين أنهم سيكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم.