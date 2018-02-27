بالفيديو... العاهل الأردني يكشف الأسباب التي تجعله لا ينام الليل

قال العاهل الأردني الملك عبد الله، أنه يفكر بالمشاكل الراهنة حيال الوضع الأردني الداخلي، مشيرا إلى أنه لا ينام الليل.

وبحسب صحيفة "ammonnews"، فإن الملك الأردني كان يتحدث إلى عدد من وجهاء قبيلة "بني صخر" والمتقاعدين العسكريين في منزل الشيخ بركات الزهير بمنطقة الموقر في البادية الوسطى.

وأضاف الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن أكثر ما يقلقه ويجعله لا ينام الليل، هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن.

وتابع "المواطن الأردني يجب أن يلمس التقدم نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل"، مشيرا إلى أهمية جلب الاستثمارات من الخارج، وإقامة الشركات والمصانع، في سبيل تحقيق هذه الرؤية.

وأوضح الملك عبد الله أن الحل السياسي بشأن الحرب في سوريا، "لا زال بحاجة لمزيد من الوقت".

وتابع "اللاجئون يمثلون عبء على الأردن وموارده، فمن بين 10 ملايين هم عدد السكان، هناك 7 ملايين أردني فقط".

وأكد أنه لن يقبل المزاعم التي تتحدث عن "الوطن البديل"، مشيرا إلى أنه رفض ذلك منذ البداية، وأنه "لا يوجد شيء اسمه وطن بديل".