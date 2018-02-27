رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة في القدس

وأضاف البيان "نعرب عن شكرنا لله على البيان الذي صدر في وقت سابق اليوم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، ونعرب عن امتناننا لجميع أولئك الذين عملوا دون كلل لدعم الوجود المسيحي في القدس والدفاع عن الوضع الراهن".
وتابع البيان بالقول "تتطلع الكنائس للعمل مع الوزير هنيغبي، ومع جميع الذين يحبون القدس، حيث وجود المسيحيين ولمواجهة كافة التحديات، والمكان الذي لا تزال فيه الأديان التوحيدية الثلاثة التي تعيش وتزدهر معاً".
يذكر أن إسرائيل، قررت تجميد فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس بعد أن فرضتها على الكنائس حيث أغلقت كنيسة القيامة في مدينة القدس أبوابها يومين احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على الكنائس.
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