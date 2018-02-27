رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة في القدس

قرر رؤساء الكنائس في مدينة القدس إعادة فتح كنيسة القيامة بعد إغلاقها ثلاثة أيام احتجاجا على قرار إسرائيل فرض ضرائب على الكنيسة وممتلكاتها في المدينة.

© Sputnik. Kristina Afanasyeva إغلاق كنيسة القيامة بالقدس احتجاجا على سياسة إسرائيل بشأن تخصيص الأراضي

رام الله — سبوتنيك . وجاء في بيان لرؤساء الكنائس وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه "نعلن أن كنيسة القبر المقدس (القيامة) سوف يعاد فتحها أمام الحجاج غدا الساعة الرابعة صباحاً".

وأضاف البيان "نعرب عن شكرنا لله على البيان الذي صدر في وقت سابق اليوم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، ونعرب عن امتناننا لجميع أولئك الذين عملوا دون كلل لدعم الوجود المسيحي في القدس والدفاع عن الوضع الراهن".

وتابع البيان بالقول "تتطلع الكنائس للعمل مع الوزير هنيغبي، ومع جميع الذين يحبون القدس، حيث وجود المسيحيين ولمواجهة كافة التحديات، والمكان الذي لا تزال فيه الأديان التوحيدية الثلاثة التي تعيش وتزدهر معاً".

يذكر أن إسرائيل، قررت تجميد فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس بعد أن فرضتها على الكنائس حيث أغلقت كنيسة القيامة في مدينة القدس أبوابها يومين احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب على الكنائس.