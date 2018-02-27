بالفيديو... أول خطاب لأحمد علي عبد الله صالح بعد مقتل والده

اعتبر أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي في العام 2015 بأنها لم تستند إلى أية معايير عادلة وإنما فرضت كما وضع اليمن تحت الفصل السابع من العقوبات، استجابةً لرغبات الكيد السياسي والوشاية والإيذاء.

© AP Photo/ STR أحمد علي عبدالله صالح يلقي أول خطاب له منذ مقتل والده

صنعاء — سبوتنيك . ووصف العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وهو السفير الأسبق لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعيش فيها تحت الإقامة الجبرية جراء العقوبات الأممية، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، تلك العقوبات بأنها "لا تمتلك أية مشروعية قانونية أو اعتبار إنساني".

وأكد نجل الرئيس اليمني السابق على السير على درب والده علي عبد الله صالح، ملمحاً إلى استمرار الانتفاضة التي أعلنها والده في الثاني من ديسمبر 2017 على "أنصار الله" (الحوثيين) والتي انتهت بمقتله والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ونحو 240 آخرين وإصابة 420.

وقال أحمد علي عبد الله صالح: " لقد حان لدمس الليل المظلم الجاثم على صدور شعبنا أن يزول وأن يشرق فجر عهد جديد يتشارك كل أبنائه المخلصين ودون استثناء في رسم معالمه وأن يتجاوز شعبنا كل المفاهيم الظلامية المتخلفة والمتطرفة وكل المحاولات البائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء أو فرض المشاريع الغريبة أو الإقصائية على واقع مجتمعنا المتمسك بدينه وعروبته".

وبشأن علاقة اليمن بجيرانه اعتبر أحمد علي صالح أن " الشراكة الإيجابية والتعاون الأخوي الفعال والحرص المشترك على المصالح والأمن والسلام خدمة لليمن وأشقائه والمنطقة والعالم أجمع هو الخيار الصائب الذي ينبغي الإيمان به والعمل به من أجل مصلحة الجميع".

ويشهد اليمن نزاعا على السلطة منذ أواخر عام 2014 عندما استولى "أنصار الله" على مقرات حكومية ورئاسية في صنعاء، بينما أعلنت السعودية تشكيل تحالف عسكري بدأ في استهداف معاقل "أنصار الله" منذ 26 آذار/ مارس 2015 لدعم قوات هادي في أنحاء البلاد لاستعادة مقاليد الحكم.

وازدادت الأوضاع في العاصمة صنعاء سوءا بعد إقدام مجموعة من مسلحي "أنصار الله" على اغتيال صالح على خلفية اشتباكات وقعت مع مسلحين من حزبه في 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.