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10:29 12 مارس/ آذار 2018
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    أحمد علي عبدالله صالح

    بالفيديو... أول خطاب لأحمد علي عبد الله صالح بعد مقتل والده

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    اعتبر أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي في العام 2015 بأنها لم تستند إلى أية معايير عادلة وإنما فرضت كما وضع اليمن تحت الفصل السابع من العقوبات، استجابةً لرغبات الكيد السياسي والوشاية والإيذاء.

    أحمد علي عبدالله صالح
    © AP Photo/ STR
    أحمد علي عبدالله صالح يلقي أول خطاب له منذ مقتل والده
    صنعاء — سبوتنيك. ووصف العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وهو السفير الأسبق لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعيش فيها تحت الإقامة الجبرية جراء العقوبات الأممية، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، تلك العقوبات بأنها "لا تمتلك أية مشروعية قانونية أو اعتبار إنساني".

    وأكد نجل الرئيس اليمني السابق على السير على درب والده علي عبد الله صالح، ملمحاً إلى استمرار الانتفاضة التي أعلنها والده في الثاني من ديسمبر 2017 على "أنصار الله" (الحوثيين) والتي انتهت بمقتله والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ونحو 240 آخرين وإصابة 420.

    وقال أحمد علي عبد الله صالح: " لقد حان لدمس الليل المظلم الجاثم على صدور شعبنا أن يزول وأن يشرق فجر عهد جديد يتشارك كل أبنائه المخلصين ودون استثناء في رسم معالمه وأن يتجاوز شعبنا كل المفاهيم الظلامية المتخلفة والمتطرفة وكل المحاولات البائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء أو فرض المشاريع الغريبة أو الإقصائية على واقع مجتمعنا المتمسك بدينه وعروبته".

    وبشأن علاقة اليمن بجيرانه اعتبر أحمد علي صالح أن " الشراكة الإيجابية والتعاون الأخوي الفعال والحرص المشترك على المصالح والأمن والسلام خدمة لليمن وأشقائه والمنطقة والعالم أجمع هو الخيار الصائب الذي ينبغي الإيمان به والعمل به من أجل مصلحة الجميع".

    ويشهد اليمن نزاعا على السلطة منذ أواخر عام 2014 عندما استولى "أنصار الله" على مقرات حكومية ورئاسية في صنعاء، بينما أعلنت السعودية تشكيل تحالف عسكري بدأ في استهداف معاقل "أنصار الله" منذ 26 آذار/ مارس 2015 لدعم قوات هادي في أنحاء البلاد لاستعادة مقاليد الحكم.

    وازدادت الأوضاع في العاصمة صنعاء سوءا بعد إقدام مجموعة من مسلحي "أنصار الله" على اغتيال صالح على خلفية اشتباكات وقعت مع مسلحين من حزبه في 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.    

    انظر أيضا:

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    سر اللقاء الذي جمع نجل صالح بمسؤول روسي بارز (صور)
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    "أنصار الله" تقتل نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
    "المؤتمر": أسر خالد نجل علي عبد الله صالح بعد إصابته
    أربعة جرحى في اشتباكات بين "أنصار الله" وقوات حراسة نجل على عبد الله صالح
    مجلس الأمن يقر عقوبات على نجل صالح وزعيم الحوثيين وروسيا تمتنع عن التصويت
    مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على نجل صالح وزعيم الحوثيين
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    الكلمات الدلالية:
    موقف نجل صالح من أنصار الله, أحمد علي عبدالله صالح يعلق على العقوبات الأممية, الصراع في اليمن, حزب المؤتمر الشعبي, أحمد علي عبد الله صالح, اليمن
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