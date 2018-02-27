فتاة مجردة من جنسيتها توجه رسالة إلى ولي العهد السعودي (فيديو)

© AP Photo/ Etienne Oliveau صور أول لقاء لولي عهد السعودية مع القادة العسكريين الجدد

نشرت الفيديو صفحة إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله "، على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، بعنوان "رسالة إلى ولي العهد السعودي من فتاة سعودية جردت من جنسيتها".

وتم نشر الفيديو ضمن أسبوع "شباب توك" حول مكاسب المرأة السعودية بين ولي العهد وولي الأمر"، بحسب "دويتشه فيله".

وطالبت الفتاة، التي جردت من جنسيتها، في الفيديو بتحقيق العدالة، وأنها تريد أن تزور إخوانها في السعودية، وأضافت: "أتمنى أن يقوم ولي العهد بـ"إسقاط الولاية"، وإصلاح المشاكل الاجتماعية، التي سادت خلال السنوات الأخيرة بسبب ما وصفته بـ"الفكر الصحوجي".