فتاة مجردة من جنسيتها توجه رسالة إلى ولي العهد السعودي (فيديو)

وتم نشر الفيديو ضمن أسبوع "شباب توك" حول مكاسب المرأة السعودية بين ولي العهد وولي الأمر"، بحسب "دويتشه فيله".
وطالبت الفتاة، التي جردت من جنسيتها، في الفيديو بتحقيق العدالة، وأنها تريد أن تزور إخوانها في السعودية، وأضافت: "أتمنى أن يقوم ولي العهد بـ"إسقاط الولاية"، وإصلاح المشاكل الاجتماعية، التي سادت خلال السنوات الأخيرة بسبب ما وصفته بـ"الفكر الصحوجي".
رسالة إلى ولي العهد السعودي من فتاة سعودية جردت من جنسيتها!— Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) February 27, 2018
ضمن أسبوع #شباب_توك: مكاسب المرأة السعودية: " بين ولي العهد وولي الأمر؟" pic.twitter.com/dfM72LKMfQ
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