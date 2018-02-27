سوريا... إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتوفير النفط

أطلقت وزارتا الكهرباء والتربية في سوريا مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية لمجمع مدارس محسن مخلوف في ضاحية قدسيا في ريف دمشق، باستطاعة 140 كيلوواط ساعي وبكلفة 110 ملايين ليرة سورية.

© Sputnik. Artem Kreminsky تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سوريا

وأكد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي لوكالة " سانا " أن هذا المشروع في حال تشغيله سيوفر حوالي 80 طنا من النفط المكافئ بوفر مالي سنويا يقدر بـ 16 مليون ليرة سورية.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع سينتج سنويا حوالي 230 ألف كيلو واط ساعي، وهناك أيضا مشاريع مستقبلية تم توقيعها مع وزارة التربية، وهناك 6 مدارس أيضا.

وأكد وزير التربية السوري هزوان الوز أن هذا المشروع سينطلق في محافظات أخرى، وكان هناك بعض التحديات في بعض المحافظات ومنها حلب، وتم تركيب بعض الألواح الكهروضوئية لبعض المدارس، واستفدنا من تجاربنا السابقة بحيث تكون الجدوى أفضل على المجمعات المدرسية، حيث تتوفر مساحات أسطح أكثر.

وقال محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم إن هذا المشروع سيعمم في محافظة ريف دمشق ليس فقط على المدارس، بل سينتقل إلى أسطح الأبنية الحكومية ومن ثم إلى المنازل.