"أنصار الله" يقنصون 8 من قوات الرئيس هادي

سقط ثمانية من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بين قتيل وجريح، إثر عمليات قنص لمسلحي جماعة أنصار الله في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن وحدة القناصة في "أنصار الله" قتلت وجرحت يوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، ثمانية جنود من الجيش اليمني في مديرية صرواح غرب مارب.

© AP Photo/ Saudi Press Agency مع تصاعد المواجهات... طيران التحالف يشن 35 غارة على اليمن

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن خمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية صرواح.

وعلى صعيد آخر، قصف مسلحي "أنصار الله" تجمعاً لقوات الرئيس هادي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد المصدر، بأن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمع قيادات ميدانية في الجيش اليمني بمنطقة الضباب غرب مدينة تعز، وأن القصف خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك، قتل أربعة يمنيين بغارة جوية للتحالف على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن غارة على منطقة الفازة في مديرية التحيتا أسفرت عن مقتل أربعة وإلحاق أضرار مادية.