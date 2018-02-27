نائب عن تيار المستقبل: زيارة العلولا تأكيد على ثبات العلاقات اللبنانية السعودية

قال عضو "تيار المستقبل" في المجلس النيابي، النائب سمير الجسر، إن زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى لبنان مهمة خصوصاً بعد الكلام الذي كان يثار، وهي تؤكد على ثبات العلاقات "اللبنانية-السعودية" وإستمراريتها خلافاً لما كان يشاع عن وجود ضبابية في العلاقة بين البلدين.

© AP Photo/ Hussein Malla الحريري يكشف موقفه من الدعوة السعودية

وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك" الجسر على أن المملكة مجال حيوي للبنان، ووقفت بجانبه في كل الظروف الصعبة التي مر بها، وكذلك العلاقة الخاصة والمميزة للمملكة مع آل الحريري وتحديدا مع الرئيس سعد الحريري

وأكد الجسر أن هذه الزيارة "تقطع كل الكلام الذي كان يسيء للرئيس الحريري وللمملكة، مشددا على أن الزيارة تثبت العلاقة بين البلدين لمصلحة لبنان على وجه التأكيد.

وأكد الجسر "دور المملكة لم ينقطع في لبنان، ولا يقف على زيارة لأن دورها ثابت إلى جانب لبنان في كل النكبات والحروب التي تعرض لها. دور المملكة لم ولن ينقطع".

وعن إمكانية أن تدعم السعودية أطراف سياسية في الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو/أيار المقبل قال الجسر:"بإعتقادي السعودية لا تتدخل في هذه التفاصيل، والسعودية منفتحة على كل الأطراف في لبنان ولها علاقات مع الجميع".

ويأمل الجسر أن تدعم السعودية لبنان في المؤتمرات الدولية التي ستعقد من أجل دعمه، وتابع "الرئيس الحريري كان يجري اتصالاتا من أجل أن يقف أشقاؤنا العرب إلى جانب لبنان، وتوقيت هذه الزيارة قبيل مؤتمرات دعم لبنان مؤشر جيد لدعم لبنان".

وعن تلبية الحريري دعوة السعودية لزيارتها أجاب الجسر "بالطبع سيلبي، بالنهاية هو لديه علاقة خاصة بالسعودية، وهناك ثقة وتعاون استثنائي بينهم، فلماذا لا يلبي، بالعكس".

والتقى الموفد الملكي السعودي فور وصوله بيروت أمس الإثنين، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ونقل إليه رسالة شفهية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والقيادة السعودية تؤكد دعم سيادة واستقرار لبنان، وأشار إلى أنه سيوجه دعوة لرئيس الحكومة سعد الدين الحريري لزيارة السعودية.

كما التقى رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، حيث أكد الحريري أن المحادثات مع الموفد السعودي ممتازة، وأنه تلقى دعوة منه لزيارة المملكة وسيلبيها في أقرب وقت ممكن.