الحريري يتوجه إلى السعودية للقاء الملك وولي العهد

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء سعد الحريري غادر إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تأتي تلبية لدعوة نقلها مبعوث العاهل السعودي.

Saudi Press Agency السعودية تدعو سعد الحريري إلى زيارة الرياض

وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني، في وقت سابق، إن الحريري تلقى دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا، أمس الاثنين، وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن الحريري سيلتقي خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن آخر زيارة قام بها الحريري إلى السعودية كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني، وأعلن الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية، واتهم حينها الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وإجباره على الاستقالة.

وعاد الحريري إلى بيروت بعد عدة أسابيع، وبعد عدة وساطات إقليمية ودولية، ثم أعلن تراجعه عن استقالته.