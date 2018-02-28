ترامب يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والإماراتي

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، إن ترامب بحث معهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية الأخرى في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي في مارس/ أذار وأبريل/ نيسان المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.
ووفقا لهم، فإن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط والخلافات مع إيران.
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