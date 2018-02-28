ترامب يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والإماراتي

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" ومكافحة الإرهاب.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، إن ترامب بحث معهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية الأخرى في إطار مجلس التعاون الخليجي.

© AP Photo/ Evan Vucci ابن سلمان وابن زايد وتميم يلتقون ترامب

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن ترامب وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج "التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي في مارس/ أذار وأبريل/ نيسان المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.

ووفقا لهم، فإن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط والخلافات مع إيران.