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11:21 12 مارس/ آذار 2018
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    ترامب يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والإماراتي

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    العالم العربي
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    بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" ومكافحة الإرهاب.

    واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، إن ترامب بحث معهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية الأخرى في إطار مجلس التعاون الخليجي.

    الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo/ Evan Vucci
    ابن سلمان وابن زايد وتميم يلتقون ترامب
    وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن ترامب وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج "التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين"، بحسب ما نقلته "رويترز".

    وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي في مارس/ أذار وأبريل/ نيسان المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.

    ووفقا لهم، فإن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط والخلافات مع إيران.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, مشاروات, اتصال هاتفي, البيت الأبيض, محمد بن سلمان, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, ترامب, السعودية, أمريكا, الإمارات, إيران
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