ولي العهد السعودي: وضع سعد الحريري في لبنان أفضل الآن من "حزب الله"

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن وضع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في لبنان أفضل الآن من "حزب الله".

وفي حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، قال ابن سلمان: "إنه تعرض لانتقادات غريبة لضغطه على رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ للاستقالة، قائلاً: "الحريري الآن في وضع أفضل في لبنان، مقارنة بميليشيات حزب الله المدعومة من إيران، وأن الحريري سيزور المملكة قريباً لإجراء محادثات".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قالت، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء سعد الحريري غادر إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تأتي تلبية لدعوة نقلها مبعوث العاهل السعودي.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن الحريري سيلتقي خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن آخر زيارة قام بها الحريري إلى السعودية كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني، وأعلن الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية، واتهم حينها الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وإجباره على الاستقالة. وعاد الحريري إلى بيروت بعد عدة أسابيع، وبعد عدة وساطات إقليمية ودولية، ثم أعلن تراجعه عن استقالته.