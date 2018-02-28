محمد بن سلمان يكشف سبب التغييرات العسكرية الأخيرة ويرفض الانتقادات لسياساته

وأضاف: "إنه شخصياً يتذكر الفساد، حيث حاول الأشخاص استخدام اسمه وعلاقاته التي بدأت في أواخر سن المراهقة، "لقد كان الأمراء الفاسدون قلة، ولكن الجهات الفاعلة السيئة حظيت باهتمام أكبر. لقد أضرّت بقدرة العائلة المالكة".
وعن حملته ضد الفساد، قال ولي العهد: "تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، ما عدا 56 شخصاً، بعد دفعهم تعويضات". وأضاف: "معظمهم يدركون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد قاموا بالتسوية".
وأكد محمد بن سلمان: "إنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قبل الشباب السعودي، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة، ورفض انتقاد سياساته المحلية والإقليمية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وأوضح: "إن التغييرات تعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران".
وقال ولي العهد إن التغييرات العسكرية التي أعلنها الملك سلمان، مساء الاثنين الماضي، هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب "الطاقة العالية" الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة". وأضاف: "نريد العمل مع الطموحين"، قائلاً: "التغييرات العسكرية الأخيرة جاءت لتحسين الإنفاق العسكري، مؤكداً أنها كانت مقررة منذ سنوات.
وبالنسبة للحرب في اليمن، تحدث بن سلمان عما وصفها: "خططا طموحة لدعم القبائل اليمنية ضد الحوثيين وإيران".
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