كاتب أمريكي يروي كواليس لقائه مع ابن سلمان

"تخمر ثقافي"، هذا أبرز ما وصف به الكاتب الأمريكي، ديفيد إغناتيوس، لقاءه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأجرى إغناتيوس حوارا صحفيا مع ولي العهد السعودي ، نشره في صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية، ولكن نشر أيضا كواليس هذا اللقاء.

وقال إغناتيوس: "من خلال زيارتي القصيرة للمملكة، كان من المستحيل تقييم مدى نجاح إصلاحات محمد بن سلمان".

وتابع: "لكن بالتأكيد، هناك تخمر ثقافي، فالنساء يتباهين بذكر أنواع السيارات، التي يخططن لشرائها، عندما يسمح لهن بالقيادة في يونيو (حزيران) المقبل".

وأردف: "كما افتتحت صالات رياضية جديدة للنساء، بدأت سيدات يعملن على شاحنات طعام، وباتت تحضر المشجعات النسوة مباريات كرة القدم في الملاعب الرياضية".

ولكن أشار إلى أنه قد تكون هناك

"معارضة، لكنها معارضة موجودة تحت الأرض، ولكن آخر استطلاع أجري في سبتمبر/أيلول 2017 من قبل إبسوس، أظهر أن جيل الألفية في السعودية 74% منهم متفائلين بشأن مستقبل السعودية، وأبرز مخاوفهم ارتفاع الأسعار والبطالة والفساد".

وأوضح الكاتب الأمريكي أن الأمير محمد بن سلمان تحدث في اللقاء بلغة إنجليزية سليمة تماما، ليس كما فعل في مقابلتين سابقتين، حينما كانت تطرح عليه الأسئلة باللغة الإنجليزية ويجيب باللغة العربية.