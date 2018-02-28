بالصور...الحريري يصل إلى الرياض فجرا

أعلنت قناة "الجديد" اللبنانية عن وصول رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء فجرا، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبله في المطار وفد ملكي برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخاري.

© REUTERS/ HANDOUT الحريري يتوجه إلى السعودية للقاء الملك وولي العهد

كما شارك في استقبال الحريري السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة والمراسم الملكية. ويلتقي الحريري خلال زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الحريري تلقى دعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا خلال زيارته لبيروت، وكان الحريري قد قام بآخر زيارة إلى السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني، ومن هناك أعلن الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية، واتهم حينها الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وإجباره على الاستقالة.