بالصور...الحريري يصل إلى الرياض فجرا

يذكر أن الحريري تلقى دعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا خلال زيارته لبيروت، وكان الحريري قد قام بآخر زيارة إلى السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر الثاني، ومن هناك أعلن الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية، واتهم حينها الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وإجباره على الاستقالة.
بالصور- الحريري في الرياض… https://t.co/zh9LAr41SX pic.twitter.com/26BmloeL9T— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 28, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)