بالصور... شبكة أمريكية تكشف عن قاعدة صواريخ إيرانية جديدة في سوريا

كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية، عن قيام إيران ببناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، تضم منشآت لتخزين الصواريخ ومعدات عسكرية أخرى.

© AFP 2018/ Atta Kenare موسكو: لا معلومات لدى الخارجية الروسية عن قاعدة إيرانية قرب تدمر

وذكرت شبكة "" الأميركية أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، تكشف عن أن "إيران قامت ببناء قاعدة عسكرية دائمة أخرى قرب دمشق وفيها منشآت تستخدم لتخزين صواريخ قد تطال جميع أنحاء إسرائيل".

وأشارت إلى أن "قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني تقوم بتشغيل هذه القاعدة، التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب دمشق".

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على صور القمر الصناعي من شركة "أيماجسات إنترناشونال"، والتي تزعم أنها "أظهرت تشييد مبنيين جديدين يستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى". وقد حذرت إسرائيل إيران مرارا أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم من الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن إسرائيل لديها ما يقرب من 200 سلاح نووي، وبعضها من الممكن إطلاقه عبر قوتها البحرية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل في شهادة للكونغرس، يوم أمس الثلاثاء، أن مواجهة إيران ليست من مهام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.