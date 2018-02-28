بالصور... شبكة أمريكية تكشف عن قاعدة صواريخ إيرانية جديدة في سوريا

وأشارت إلى أن "قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني تقوم بتشغيل هذه القاعدة، التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب دمشق".
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على صور القمر الصناعي من شركة "أيماجسات إنترناشونال"، والتي تزعم أنها "أظهرت تشييد مبنيين جديدين يستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى". وقد حذرت إسرائيل إيران مرارا أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم من الجمهورية الإسلامية.
يذكر أن إسرائيل لديها ما يقرب من 200 سلاح نووي، وبعضها من الممكن إطلاقه عبر قوتها البحرية.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل في شهادة للكونغرس، يوم أمس الثلاثاء، أن مواجهة إيران ليست من مهام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.
New satellite photos show Iran establishing another base in Syria https://t.co/Cp9M7ysDZw— Fox News (@FoxNews) February 28, 2018
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